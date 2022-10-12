Москва, 12 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты готовы выступить посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Об этом президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 октября, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

(сс) kremlin.ru Мухаммед аль-Нахайян и Владимир Путин в новом лимузине отечественного производства из проекта «Кортеж»

Отмечается, что во время встречи Аль Нахайян подтвердил готовность «продолжать посреднические усилия вокруг кризиса» на территории б. УССР, в связи с чем проинформировал российского лидера о позиции киевского режима «по некоторым вопросам».

Путин подчеркнул, что Москва ценит предпринятые ОАЭ усилия. Также он подробно проинформировал иностранного коллегу о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, которые Россия предпринимает для обеспечения безопасности в данном контексте.

Президенты двух стран также обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, отметив их ускоренный рост. Путин и Аль Нахайян выразили удовлетворение состоянием и прогрессом в отношениях между Москвой и Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента ОАЭ Аль Нахайяна в Москву стал для него первым после избрания главой государства. С 1995 года он был в России 11 раз, в том числе в октябре 2019 года в качестве наследного принца Абу-Даби.

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