Сеул, 12 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение о повышении учётной ставки на 0,5%, до 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное решение было принято 12 октября в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что это восьмое повышение ставки с августа 2021 года.

Решение ЦБ не стало неожиданностью для экспертов, которые обеспокоены ростом инфляции из-за высоких цен на сырьё и энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен в Южной Корее в сентябре вырос на 5,6%.

Ещё одним аргументом в пользу повышения учётной ставки стала увеличивающаяся разница между ставками в Южной Корее и США, которая грозит оттоком капитала из Южной Кореи и дальнейшим падением южнокорейской воны по отношению к доллару.