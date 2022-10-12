Москва, 12 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября провел в Москве встречу главой МИД Венесуэлы Карлосом Фарией и обсудил с ним реализацию российско-венесуэльских проектов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

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Участники переговоров также договорились по поводу наращивания двусторонних связей в ряде сфер. Лавров дал Фарие необходимые разъяснения по поводу недавнего воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республики, а также Запорожской и Херсонской областей «в соответствии с их реализованным правом на самоопределение».

Кроме того, он подтвердил поддержку Москвы усилий венесуэльских властей по укреплению политической и экономической стабильности в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Карлос Фариа заявил, что Россия и Венесуэла — братские страны, и не существует никаких причин для охлаждения отношений между Москвой и Каракасом.

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