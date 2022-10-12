Тегеран, 12 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз, что экономика Ирана будет демонстрировать положительный рост в 2022 году третий год подряд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 октября.

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В своем последнем докладе, получившем название «Перспективы мировой экономики», Международный валютный фонд отмечает, что Исламская Республика Иран испытает относительное снижение инфляции в 2022 году.

Международная организация установила показатель инфляции в Иране в 2021 году на уровне 40,1 процента, отметив, что уровень инфляции в целом достигнет 38−40 процентов, продемонстрировав небольшое снижение.

МВФ также предсказал, что сальдо текущих счетов Ирана в 2022 году удвоится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответственно, на баланс текущих счетов Ирана в 2021 году было положено 0,6 процента от его валового внутреннего продукта (ВВП), при этом данный показатель достигнет 1,6 процента в текущем году.