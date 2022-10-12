Токио, 12 октября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Доля французского автопроизводителя Renault SA в её японском партнёре Nissan Motor может уменьшиться с 43% до 15%. Об этом 12 октября сообщает агентство Kyodo.

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В настоящее время Nissan Motor владеет только 15% акций своего французского партнёра и не имеет законного права влиять на решения руководства Renault SA, что считает ущемлением своих прав. По информации агентства, компании уже начали обсуждения вопроса о пересмотре условий своего двустороннего альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, производство электромобилей, машин китайских брендов, расширение производственных мощностей «АвтоВАЗа» или контрактное производство автомобилей различных марок — основные направления, в которых могут задействовать находящийся в Петербурге завод Nissan, поступающий в распоряжение правительства России.