Тегеран, 12 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 11 октября министры иностранных дел Ирана и Болгарии отметили 125-ю годовщину установления ирано-болгарских дипломатических отношений и сочли это прекрасной возможностью для для дальнейшего расширения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим болгарским коллегойНиколаем Милковым обменялся мнениями о двусторонних отношениях, а также о некоторых актуальных региональных и международных событиях.

Обе стороны согласились с тем, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и все же 125-я годовщина установления ирано-болгарских дипломатических отношений является прекрасной возможностью для дальнейшего всестороннего расширения.

Министры иностранных дел двух стран, тем временем, коснулись экономического сотрудничества, выразив готовность к совместным усилиям по проведению 25-й Ирано-болгарской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в ближайшем будущем.