Лима, , 07:01 — REGNUM В Перу началась новая «форма государственного переворота». Об этом заявил президент страны Педро Кастильо после того как прокуратура подала конституционную жалобу на него в Конгресс и распорядилась провести обыски в домах нескольких членов парламента и его сестры в связи с предполагаемым делом о коррупции, пишет агентство EFE.

Президент Перу Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

«Сегодня, в утренние часы, началось осуществление формы государственного переворота в Перу», — сказал Кастильо в ходе пресс-конференции.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как генеральный прокурор Патрисия Бенавидес представила в Конгресс страны конституционную жалобу на президента за «коррупционную составляющую».

При этом он «категорически» отверг эти обвинения, а также осудил работу прокуратуры, которую он обвинил в «политических» действиях после обысков в домах его сторонников и сестры.

Перуанский лидер также заверил, что не будет просить убежища или покидать свою страну: «Я не собираюсь покидать страну, и, как мы всегда говорили, мы подчиняемся всем видам расследования; они делали это в семейном окружении, они делают это в министерском окружении, потому что мы знаем, что нет никакой реальной основы. <…> Я здесь, и если моя кровь должна пролиться на улицах ради блага этого народа, я должен это сделать, и если я должен отдать свою жизнь, я сделаю это».

Кастильо добавил, что «сегодня они хотят свалить правительство, сегодня есть конституционные жалобы, есть преследования, и им плевать на то, что они издеваются над моей собственной матерью».