Вашингтон, 12 октября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Саудовская Аравия столкнется с «некоторыми последствиями» за поддержку решения ОПЕК+ о сокращении мировой нефтедобычи, заявил президент США Джо Байден 11 октября в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Глава Белого дома не стал раскрывать подробности своих планов. Он отметил, что собирается подключить к этом вопросу Конгресс США, когда американский парламент вернется к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон намерен пересмотреть двухсторонние отношения с Саудовской Аравией.