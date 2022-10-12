Оттава, , 04:44 — REGNUM Обвинение в адрес правительства Канады в связи с отсутствием должной реакции на угрозы, поступающие с начала года в адрес российских дипломатов и их семей, выдвинуло 11 октября посольство России в Оттаве.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Российское диппредставительство предало широкой огласке анонимное послание из числа регулярно и в большом количестве поступающих в адрес российских дипломатов, а также сотрудников посольства и их родных. В письме неизвестный автор грозит взорвать дипмиссию, расправиться с послом России в Канаде Олегом Степановым, а также угрожает членам семьи дипломатов. При этом аноним обещает все свои злодеяния транслировать в прямом эфире.

Неизвестный предлагает российским дипломатам «убираться» из Канады, в противном случае обещает осуществить угрозы. В посольстве указали, что подобные послания поступают постоянно, начиная с февраля текущего года.

«Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей», — отметили в российской дипмиссии.

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