Пекин, , 04:43 — REGNUM Китай инвестировал рекордные 823,6 млрд юаней ($115,88 млрд) в объекты водного хозяйства с января по сентябрь, увеличившись на 64,1% в годовом исчислении, сообщил замминистра водных ресурсов Лю Вэйпин, передает 11 октября агентство Синьхуа.

В течение первых девяти месяцев Китай начал строительство 42 крупных проектов по охране водных ресурсов с совокупными инвестициями более 1,9 трлн юаней, сообщил Лю на пресс-конференции. Строительство объектов по охране водных ресурсов создало 2,09 млн рабочих мест за девять месяцев, в том числе 1,71 млн для сельских работников.

Лю сказал, что Китай выполнил ежегодную задачу по инвестированию 800 млрд юаней в проекты по охране водных ресурсов на три месяца раньше запланированного срока.

«Это потому, что мы наилучшим образом использовали меры по стабилизации экономики и последующую политику», — сказал Лю, добавив, что финансовые ресурсы из других источников, таких как специальные облигации местных органов власти и частный капитал, также были использованы хорошо.

Он сказал, что Китай продолжит инвестировать в строительство объектов водного хозяйства в четвертом квартале, чтобы гарантировать, что его ежегодные инвестиции превысят 1 трлн юаней.