Северодонецк, ЛНР, 12 октября, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Наёмник Дейн Партридж, прибывший из американского штата Айдахо, погиб на территории б. УССР. Об этом 11 октября сообщает телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Уточняется, что иностранный военнослужащий Дейн Партридж с позывным Птица прибыл в зону спецоперации 27 апреля. Он участвовал в боевых действиях на территории, оккупированной киевским режимом.

Неделю назад Партридж получил тяжёлое осколочное ранение в боях под Северодонецком в ЛНР. В госпитале военнослужащего ввели в искусственную кому, однако улучшения состояния не произошло. Врачи приняли решение отключить Партриджа от системы жизнеобеспечения. Тело иностранного гражданина было отправлено на родину, в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, число киевских боевиков и иностранных наемников в рядах ВСУ, которые развернуты в оккупированной Киевом части Запорожской области, сравнялось.