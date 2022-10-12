Тайбэй, 12 октября, 2022, 03:17 — ИА Регнум. На Тайвань с трёхдневным необъявленным визитом 11 октября прибыли четыре американских конгрессмена. Об этом 12 октября сообщает газета Taipei Times.

Официальный сайт президента Тайваня Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

Делегацию возглавляют республиканец Брэд Венструп и демократ Сет Моултон. В неё также входят республиканец Майкл Вальц и демократ Кай Кахил.

На острове конгрессмены встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Гу Лисюном. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности, американо-тайваньских отношений и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что, исходя из обеспечения национального суверенитета, безопасности и интересов развития, остров Тайвань может пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района. Это заявление было сделано в ответ на предположение Илона Маска снизить напряжённость в Тайваньском проливе за счёт предоставления острову особого статуса в составе Китая.

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