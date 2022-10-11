Париж, , 23:30 — REGNUM Европейские военно-промышленные компании на фоне значительного роста спроса на военную продукцию призывают Евросоюз взять на себя координацию заказов, поступающих от разных стран-членов ЕС, сообщают 11 октября западные СМИ.

Гонка вооружений Https://politikus.ru

В частности, исполнительный директор французской компании Nexter Николя Шамусси заявил, что руководству ЕС надо не допустить ситуации, в которой одни страны блока заказывают вооружения лишь в собственных интересах, нанося ущерб общим целям.

«На такой вызов надо ответить в масштабе всей Европы», — цитируют европейские СМИ его слова.

Кроме того, он заявил, что производственные мощности европейских военно-промышленных компаний рассчитаны на стабильную обстановку мирного времени и поэтому не в состоянии быстро удовлетворить внезапно возросшие потребности.

«Нас просят делать больше, работать больше, поставлять продукцию быстрее — и все это одновременно», — заявил глава компании MBDA, ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем, Эрик Берангер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оборонную индустрию нарастить производство и быстро пополнить арсеналы стран НАТО, опустевшие из-за оказания помощи киевскому режиму.