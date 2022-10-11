София, , 22:49 — REGNUM Министерство финансов Болгарии объявило о выпуске облигаций государственного внутреннего займа на общую сумму в 200 млн левов ($99 млн). Об этом 11 октября сообщает БНР.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

Гарантированная процентная ставка доходности новых ценных бумаг составляет 4,47%, что значительно превышает соответствующие показатели реализованных ранее документов. Вырученные государством средства будут направлены на развитие энергетических проектов страны.

Напомним, годовой лимит долга Болгарии составляет 10,3 млрд левов ($5,4 млрд). На сегодняшний день большая часть этих активов занята в виде эмиссий на внутренних и внешних рынках.

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