София, 11 октября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии объявило о выпуске облигаций государственного внутреннего займа на общую сумму в 200 млн левов ($99 млн). Об этом 11 октября сообщает БНР.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Гарантированная процентная ставка доходности новых ценных бумаг составляет 4,47%, что значительно превышает соответствующие показатели реализованных ранее документов. Вырученные государством средства будут направлены на развитие энергетических проектов страны.

Напомним, годовой лимит долга Болгарии составляет 10,3 млрд левов ($5,4 млрд). На сегодняшний день большая часть этих активов занята в виде эмиссий на внутренних и внешних рынках.