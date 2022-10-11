Минск, 11 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Серия терактов готовится в Белоруссии западными спецслужбами, сообщает 11 октября глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

President.gov.by Иван Тертель

На фоне решения Белоруссии и России создать совместную группировку вооружённых сил Запад решил нанести поражение изнутри — на белорусской территории. Для этого террористические группы уже формируются на территории б. УССР, а также в Литве и в Польше.

В частности, на территории б. УССР подготовлено три сотни боевиков, которые должны будут захватить один из районных центров Белоруссии.

Также, по словам главы белорусского ведомства, Запад не исключает варианта применения в отношении России и Белоруссии тактического ядерного оружия.