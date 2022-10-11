Аллентаун, США, , 22:14 — REGNUM В американском штате Пенсильвания произошло массовое отравление угарным газом в детском саду, сообщает 11 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на местную пожарную службу.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в городе Аллентаун. Пострадало не менее 26 человек.

Пожарные приехали после сообщения о ребёнке, который внезапно потерял сознание. На месте происшествия ими была зафиксирована высокая концентрация угарного газа.

Из здания было эвакуировано 25 детей и восемь сотрудников детского сада. Некоторых детей забрали родители, но основная часть была доставлена в больницу. По данным местных СМИ, их состояние оценивается как стабильное.

Причины утечки угарного газа пока не выяснены.

Читайте ранее в этом сюжете: В США два человека получили огнестрельные ранения около дома конгрессмена