Анкара, 11 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Астане варианты турецкого посредничества по ситуации на территории бывшей УССР, заявил 11 октября официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью 24TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы в тех шагах, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня», — сказал Калын.

При этом он отметил, что в этом вопросе присутствует много «подводных камней и ловушек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган встретятся в Астане 13 октября.