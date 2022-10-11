Париж, 11 октября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье может подать в отставку. Об этом 11 октября сообщает французское издание Le Parisien.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По информации источника, 56-летний специалист недоволен руководством клуба и считает, что его обманули. Также команду может покинуть советник президента «ПСЖ» Луиш Кампуш.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» в ближайшее трансферное окно хочет покинуть 23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

После десяти сыгранных туров французской Лиги 1 сезона 2022/23 «Пари Сен-Жермен» с восемью победами и 26-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.