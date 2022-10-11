Вашингтон, 11 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Кевин Смит объяснил, почему он не хочет снимать кинокомиксы студии Marvel и фильмы на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 11 октября сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Джей в Голливуде. Реж. Джейсон Мьюз. 2019. США 6 Кевин Смит

«Нет. Это дурацкая затея — ты кого-нибудь разозлишь», — сказал Смит, отвечая на вопрос о том, будет ли он снимать подобные фильмы. Режиссёр назвал «бешеными» представителей фанатского сообщества и пошутил, что когда работал над анимационным сериалом «Властелины вселенной: Откровение», то получил много «тепла» от поклонников франшизы, которые посчитали, что кинематографист «уничтожил их детство».

«Приближение к Marvel или «Звёздным войнам» сделало бы меня безумно сдержанным», — отметил Смит.

Напомним, в сентябре 2022 года Кевин Смит выпустил на экраны третий фильм серии «Клерки» в жанре чёрной комедии. В этой картине режиссёр вновь сыграл Молчаливого Боба, к своим ролям также вернулись актёры Джефф Андерсон, Мэрилин Гильотти, Джейсон Мьюз и Брайан О’Хэллоран.