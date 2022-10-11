Вашингтон, 11 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Перед публикацией в соцсети своего плана по ситуации на территории б. УССР Илон Маск говорил с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает 11 октября Vice.

Emily Shanklin Илон Маск

О таком разговоре с Путиным, как отмечается, Маск сообщил экономисту Яну Бреммеру, а тот — своим подписчикам. Российский лидер в разговоре заявил, что на условиях Москвы поговорит с Киевом.

Этими условиями является признание Киевом Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями. К тому же Киев должен получить навсегда нейтральный статус.

Отмечается также, что Путин заявил Маску, что эти условия изменены не будут: Москва добьётся от Киева их выполнения. Если же бандеровская армия посягнёт на Крым и попытается захватить его, последует ядерный удар.

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Маск в свою очередь опроверг заявления Vice о разговоре с Путиным. По его словам, он с президентом России говорил в последний раз полтора года назад на тему космических исследований.