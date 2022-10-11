Астана, 11 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. За последний месяц количество граждан России, желающих трудоустроиться в Казахстане, выросло на 65% — с 23,4 тысячи до 38,7 тысячи человек. Об этом говорится в исследовании, проведённом одной из рекрутинговых платформ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

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Аналитики отмечают, что после объявления в России частичной мобилизации также стало поступать больше резюме от россиян в других странах.

Так, количество соискателей с российским гражданством выросло в Грузии на 48%, в Узбекистане — на 47%, в Киргизии — на 43%, в Армении — на 35%, в Азербайджане — на 30% и в Турции — на 27%.

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