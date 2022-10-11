Тель-Авив, Израиль, , 19:42 — REGNUM 11 октября туринский «Ювентус» в матче 4-готура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с «Маккаби» из города Хайфа (Израиль). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Маккаби»: Джошуа Коэн, Даниэль Сундгрен, Шон Голдберг, Дилан Батюбинсика, Пьер Корню, Али Мохамед, Нета Лави, Тьяронн Шери, Омер Ацили, Фратсди Пьеро, Дин Давид.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Данило, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Леонардо Бонуччи, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Душан Влахович.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар. Резервный арбитр — Рикардо Бенгоэчеа.