Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Тема атомной энергетики излишне политизируется в последнее время, заявил 11 октября российский президент Владимир Путин генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на встрече в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Рассказав гостю о том, как Россия работает в сфере мирного атома, а также над тем, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий в мире, Путин указал на следующее:

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью».

Он отметил, что считает руководство МАГАТЭ способным повлиять на то, чтобы такая опасная риторика ослабла и чтобы эту сферу нашей деятельности, сотрудничества удалось привести в нормальное состояние.

Добавим, что Гросси побывал в конце августа на Запорожской АЭС, обстреливаемой бандеровцами. В итоге в своих заявлениях он встал на сторону Киева. Однако ЗАЭС теперь является российским атомным объектом.