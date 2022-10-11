Москва, 11 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Композитор Игорь Матвиенко заявил, что с большой симпатией относится к исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом 11 октября сообщает телеграм-канал «Звездач».

Okras SHAMAN

Музыкант подчеркнул, что относится к певцу «очень хорошо» и считает его талантливым артистом. Он отметил, что не каждый исполнитель может сделать популярной патриотическую музыку. «За 20 с лишним лет я впервые такое наблюдаю, чтобы патриотическая песня так зашла в народ», — заявил Матвиенко.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что певец и актёр Антон Зацепин также признался, что ему нравится творчество Дронова. Известный продюсер Павел Рудченко в свою очередь отметил, что перед тем, как пытаться продавать билеты на концерты в большие залы, SHAMAN`у стоило бы записать ещё несколько хитов.