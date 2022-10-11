Вашингтон, 11 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Члены и союзники НАТО, планирующие встретиться в Брюсселе 12 октября, скорее всего обсудят поставки дополнительных систем противовоздушной обороны киевскому режиму, сообщает 11 октября Reuters со ссылкой на посла США в альянсе.

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Во время онлайн-брифинга Джулианн Смит сообщила, что более 50 стран, являющихся членами контактной группы по вопросам обороны киевского режима, накануне министерской встречи НАТО 12–13 октября обсудят, что еще можно сделать, чтобы помочь Киеву.

Смит подчеркнула, что, скорее всего, страны сосредоточатся на поддержке противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов произошла утром 10 октября в Киеве и других городах на территории б. УССР. Минобороны России сообщило о поражении высокоточным оружием большой дальности ряда целей — объектов систем военного управления, связи и энергетики киевского режима.