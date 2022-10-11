Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Донской губернатор Василий Голубев 11 октября сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут, в том числе, следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации, о чём сообщалось 3 октября.

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