Симферополь, 11 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. До четырёх увеличилось число погибших в результате теракта на Крымском мосту 8 октября, сообщил 11 октября представитель экстренных служб.

ИА REGNUM Крымский мост

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырёх человек», — заявил он в интервью ТАСС. По данным собеседника издания, среди погибших — Сергей Маслов, судья Арбитражного суда Москвы.

Напомним, СКР расследует уголовное дело о теракте, устроенном на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва частично обрушилась автомобильная часть, а на железнодорожной части моста сгорели несколько цистерн железнодорожного состава.

Российское руководство обвинило в организации теракта киевский режим.