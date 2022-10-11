Новосибирск, , 16:08 — REGNUM Информационная политика Министерства обороны Российской Федерации нуждается в серьёзном совершенствовании в контексте произошедших за последние месяцы изменений. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, говоря об открытом письме СМИ министру обороны РФ Сергею Шойгу и руководителю департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Игорю Конашенкову.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Действительно, когда важные проблемы и целые информационные пласты, связанные с военным противостоянием на [территории бывш. УССР], оказываются за рамками информационных потоков, формируемых специалистам по общественным связям военного ведомства, рассчитывать на доверие общества к практическим действиям Министерства обороны России и подкрепляющей их информационной политике трудно. Таким образом, коррективы информационной политики Минобороны необходимы, и, как можно предполагать, их могли бы реализовать специалисты по общественным связям, более отвечающие современным реалиям и вызовам», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM опубликовало открытое письмо СМИ министру обороны РФ, в котором, в том числе, предложено «отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, с тем, чтобы перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать их в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов».

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