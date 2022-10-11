Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Пережившие блокаду Ленинграда люди массово умирали раньше срока, а их потомки наследовали различные проблемы со здоровьем, сообщил 11 октября на очередном заседании суда по признанию блокады геноцидом советского народа заместитель прокурора Санкт-Петербурга Александр Юрасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок, вывезенный в Архангельск из блокадного Ленинграда Книга «Архангельск 1941-1945»

Напомним, в Санкт-Петербургском городском суде рассматривают заявление прокурора об установлении факта, имеющего юридическое значение, — признании блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом.

Во время очередного заседания зампрокурора Юрасов огласил результаты исследования доктора исторических наук, главного научного сотрудника ФГБУН «Институт российской истории» РАН Валентины Жиромской, которая проанализировала медицинские исследования, обобщающие результаты воздействия условий жизни в блокированном Ленинграде на состояние здоровья населения. Специалист установила наличие негативных тенденций в функционировании систем организмов жителей города во время блокады и последующие периоды.

«Последствия алиментарной дистрофии (патология белково-энергетического обмена, — прим. ред.) привели к дальнейшему развитию у перенесших блокаду гипертонии, почечной недостаточности, злокачественного артериосклероза», — зачитал зампрокурора Петербурга.

Кроме того, результаты исследований показали, что ставшие взрослыми дети и подростки, пережившие блокаду Ленинграда, умирали достоверно раньше — на 1,3-1,8 лет, чем их сверстники, избежавшие блокадных условий жизни.

«Также Жиромской отмечено, что у детей и внуков переживших блокаду ленинградцев чаще, чем у потомков людей, не переживавших блокаду, нарушалась работа эндокринной системы и биохимических процессов, что повлекло за собой возникновение соответствующих заболеваний», — заявил Юрасов.

В свою очередь начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Санкт-Петербурга Макар Куницкий отметил в суде, что собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о количестве погибших в годы блокады.

«Взяв за основу расчетов минимальный процент смертности — 25%, приходящийся на зиму-весну 1942 года, можно прийти к следующим данным: общее количество эвакуированных в обозначенный период граждан — 518 777 (в соответствии со справкой по эвакуации населения Ленинградской Городской Эвакуационной комиссии), 25% от которых составляют 129 694 человека. Общее число погибших в результате блокады Ленинграда без учета смертности эвакуированных в период с лета 1942 года по январь 1944 года составило не менее 1 093 842 человек», — сказал Куницкий.

Он указал на архивные данные регионов, в которые осуществлялась эвакуация жителей Ленинграда (Вологда, Ярославль, Кострома, Пермь). По его словам, документы позволяют сделать вывод о большой доле смертности среди эвакуированных, ставшей следствием дистрофии и иных факторов, негативно сказавшихся на здоровье ленинградцев.

«Доля смертности ленинградцев, поступивших в эвакопункты Вологды, на основании подсчетов исследователя Михаила Фролова, рассчитанная на основании документов архива Вологодской области, составляла от 30% до 40,2% поступивших», — заметил Куницкий.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 14 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленинградский областной суд признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны геноцидом.

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