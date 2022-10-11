Джакарта, , 15:23 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин высоко оценивает тот факт, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года, сообщает Kompas.

Джо Байден (сс) The White House

«Спасибо вам за подтверждение участия президента Байдена в саммите G20 на Бали в следующем месяце. В разгар сложной глобальной экономической ситуации G20 не должна потерпеть неудачу. По этой причине Декларация лидеров G20 очень важна по итогам саммита», — заявил Мааруф Амин.

По словам Мааруфа Амина, двусторонние отношения между Индонезией и США развиваются в различных секторах.

Ссылаясь на отчеты министерства торговли, в 2020 и 2021 годах США стали вторым по величине торговым партнером Индонезии. Кроме того, объем торговли между Индонезией и США также продолжал расти: в 2021 году он достиг $37,02 млрд, что на 36,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо запретит импорт асфальта с 2024 года.

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