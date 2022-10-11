Файзабад, Афганистан, 11 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Землетрясение силой 5,1 балла потрясло город Файзабад, административный центр афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Zeml.info Землетрясение

Сейсмологический центр Индии сообщил, что это землетрясение произошло утром 11 октября в 89 километрах к востоку от Файзабада.

Очаг землетрясения был зарегистрирован на глубине 112 км.

Информации о возможных разрушениях и жертвах пока нет.