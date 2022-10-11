Бишкек, 11 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Более 807 тысяч граждан Киргизии сейчас находятся на заработках за рубежом. Об этом заявил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на пресс-конференции 11 октября.

ИА Citysakh.ru Мигранты на Сахалине

По словам высокопоставленного чиновника, большинство киргизских мигрантов трудятся в России — по официальным данным, их насчитывается 680,5 тысячи человек или 84,3% от общего количества уехавших работать в другие страны.

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Отметим, что многие граждане Киргизии, уехавшие на заработки в Россию, предпочитают получить российское гражданство.

Затем следуют работающие в Турции — 35 тысяч человек, в Казахстане — 35 тысяч, в Канаде и США — 26 тысяч, в Германии и Польше — 11,2 тысячи.

Меньше всего киргизстанцев работает в Южной Корее — 6,4 тысячи, в Узбекистане — 5 тысяч, в Объединённых Арабских Эмиратах — 5 тысяч и в Британии — 3 тысячи.

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