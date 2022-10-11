Тегеран, 11 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Американцам уже не интересна сделка с Ираном, т. к. давление на администрацию президента США со стороны потребителя снизилось Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«США с Ираном были близки к подписанию СВПД и отмене санкций против Ирана, но, когда цены на нефть стали чуть ниже, США успокоились — топливо стало дешеветь, инфляция притормаживать», — заявил эксперт.

Такой жесткой необходимости в том, чтобы любыми средствами снижать цены на нефть, уже не было, пояснил Юшков.

«Когда внутреннее давление потребителя на администрацию президентаДжо Байдена снизилось, он охладел к сделке с Ираном. Сделка все дальше и дальше. Иран соблюдает все квоты», — заключил политолог.

Напомним, что США вели интенсивные переговоры с Ираном об отмене санкций и допуске иранской нефти на мировой рынок.