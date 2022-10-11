Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят переговоры в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Это их первая личная встреча после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ.

Последний раз главы государств — Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае 2022 года. Тогда лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.