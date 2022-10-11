Москва, 11 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. России выгодны договоренности стран — участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«Дьявол кроется в мелочах: речь идёт о сокращении квот на добычу на 2 млн баррелей в сутки. Но большинство участников соглашения ОПЕК+ не выбирали полностью свои квоты, и в том числе Россия. Мы не добывали столько, сколько нам разрешалось добывать», — заявил эксперт.

Выполняли квоты только несколько стран — Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, пояснил политолог. Все остальные и так добывали меньше из-за истощающихся месторождений, недоинвестирования и т.д.

«В чем тут особенность? Сокращают все пропорционально. И тем, кто выполняет квоты, придется снизить текущий объём добычи, а тем, кто не выбирал свои квоты, просто сократят их, т.е. приблизят квоту к реальной добыче. России это выгодно — нам ничего не нужно делать, даже сокращать объемы добычи, при этом цена на нефть будет расти», — заключил Юшков.

Напомним, что ранее страны — участницы соглашения «ОПЕК+» договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.