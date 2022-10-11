Джакарта, , 14:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо запретит импорт асфальта с 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Заявление сделано потому, что запасы асфальта в Бутоне, Юго-Восточный Сулавеси, достигают 662 млн тонн. Президент заявил, что асфальт в Бутоне был переработан, но операции прекратились, потому что импортный асфальт дешевле.

«Таким образом, это составляет 95% нашего импорта асфальта. На самом деле у него есть месторождение в Бутоне в 662 млн тонн. Это правда. Я заявил, что через два года я дам время прекратить импорт асфальта», — заявил президент Индонезия.

Джоко Видодо также заявил, что в будущем будет прекращен импорт не только асфальта, но и олова, меди и бокситов.

По словам президента, ВВП Индонезии может увеличиться в три раза в 2030 году. Если ВВП взлетит, доход индонезийского народа на душу населения автоматически увеличится. Президент прогнозирует, что доход индонезийцев на душу населения может достичь $11-15 тысяч в 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии признало, что за неделю в стране произошло рекордное число стихийных бедствий.

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