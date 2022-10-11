Магадан, 11 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Депутат Магаданской областной думы Сергей Плотников прокомментировал предложение заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о необходимости «заморозить» оплату за учебу детей мобилизованных.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Читайте также: Брянским семьям мобилизованных компенсируют расходы в детских садах

Речь идёт об образовании от дошкольного до вузовского.

Магаданский депутат, в свою очередь, предложил на региональном уровне поддержать учащихся семей мобилизованных.

«Поэтому, не дожидаясь решения Госдумы, нам на региональном уровне следует проработать этот вопрос. В частности, посмотреть возможно ли применить эту льготу в отношении образовательных учреждений, которые финансируются из регионального бюджета. Это напрямую касается учащихся системы среднего профессионального образования. Необходимо поднять этот вопрос на ближайшей сессии областной Думы», — цитирует Плотникова пресс-служба областной думы Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, новые меры поддержки семей мобилизованных граждан прорабатывают власти Брянской области — помощь будет оказана в части оплаты расходов в детских садах.