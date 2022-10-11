Москва, 11 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго. Текст документа опубликован 11 октября на портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Решение является ответом на антироссийские санкции, оно впервые было принято в 2014 году. Президентский указ продлевает действие ограничений на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.