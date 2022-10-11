Таллин, 11 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Громом среди ясного неба назвали решение правительства Эстонии о передаче Финляндии плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) представители фирм, строящих СПГ-терминал в эстонском порту Палдиски. Об этом сообщил местный портал stolitsa. ee.

По словам представителей компаний Alexela и Infortar, они до сих пор строили с уверенностью, что плавучий терминал все равно прибудет в Эстонию. «С весны 2022 года и до сегодняшнего дня нам подтверждали, что, если мы сможем подготовить порт к установленному сроку, корабль придет в Палдиски», — заявил генеральный директор Infortar Мартти Талгре.

Он напомнил, что, в отличие от эстонского порта, финский порт находится на средней стадии строительства и может оказаться не готов к запланированному сроку. Глава Infortar дал понять, что частные предприниматели теперь рассчитывают на то, что государство покроет понесенные расходы: «Мы вообще не учитывали такой сценарий, что судно СПГ вообще не придет в Палдиски».

Ранее представители Эстонии и Финляндии приняли решение, что плавучий терминал для сжиженного природного газа (в конце 2022 года прибудет не в Палдиски, а порту на территории Финляндии. Финны, в свою очередь, гарантировали приоритетный доступ к СПГ-терминалу эстонских фирм сразу после финских.