Красноярск, 11 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Krk. sledcom.ru На месте возгорания в Красноярске. При пожаре пострадал ребёнок

Пострадавшая — восьмимесячная девочка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По версии следствия, 8 октября 2022 года восьмимесячная девочка находилась дома вместе с матерью и трёхлетней сестрой. Около 11:00 по местному времени мать почувствовала запах дыма в квартире. Она вошла в комнату и увидела возгорание около детской кроватки, где находился младенец.

Красноярка потушила пожар и вызвала скорую помощь. Ребёнка доставили в медучреждение с ожогами не менее 45% поверхности тела. Состояние здоровья девочки оценивается как тяжёлое. Семья состоит на профилактическом учёте, уточнили в СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР, по одной из версий, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с источниками огня трёхлетней девочкой. Проверяются и другие версии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Томской области в результате пожара в одноэтажном брусовом жилом доме в селе Баткат Шегарского района погибли три человека, в том числе пятилетний ребёнок.

Читайте также: В Томской области произошёл пожар в доме многодетной семьи, есть погибшие