Томск, , 05:43 — REGNUM В Томской области в результате пожара в одноэтажном брусовом жилом доме в селе Баткат Шегарского района погибли три человека, в том числе пятилетний ребёнок. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 02:50 по местному времени (06:50 мск). В 03:15 огонь был локализован, в 04:25 пожар полностью ликвидирован.

По информации прокуратуры, при пожаре пострадала многодетная семья из девяти человек. Погибли двое взрослых и пятилетний ребёнок, шестеро детей были доставлены в медицинские учреждения.

пресс-служба прокуратуры Томской области «Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств трагедии и принятие процессуального решения, а также организует проведение проверки органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц, причастных к гибели детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в 2019 году.

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