Тарту, Эстония, 11 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В конце октября 2022 года финская авиакомпания Finnair прекращает обслуживать маршрут Тарту-Хельсинки. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, отметив, что таким образом второй по значению и населению город страны лишится регулярного международного авиасообщения.

Andrew Thomas Самолёт Finnair

Мэрия города надеется весной 2023 года возобновить международные рейсы благодаря поддержке государства, которое может профинансировать деятельность финской авиакомпании на новый срок.

«Для нас особенно важно иметь международное авиасообщение с аэропортом, из которого затем можно улететь в максимальное число стран. Таким разумным вариантом для Тарту был Хельсинки с его 40 направлениями», — пояснил мэр Тарту Урмас Клаас.

Он признал, что этот авиасообщение остается убыточным, поэтому горуправа посчитала правильным организовать государственный тендер «с обязанностью обслуживания авиалинии».

По его словам, в качестве направлений рассматриваются пять европейских столиц: Рига, Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген и Варшава. Это, отметил мэр Тарту, позволит участвовать в тендере большему числу авиакомпаний и создать между ними конкуренцию.

В условиях тендера прописано, что авиасообщение должно осуществляться из Тарту шесть дней в неделю. Что касается графика, то у пассажиров должна быть возможность улететь утром в международный аэропорт и вечером вернуться из него в Тарту.