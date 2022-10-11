Лондон, 11 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. АЭС малого размера может появиться на севере Уэльса, сообщает со ссылкой на британское ведомство Reuters.

Уэльс

В Управлении по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA) согласились пойти на взаимодействие с властями Уэльса в рамках проекта разработки АЭС малого масштаба, которая может быть построена в Тросфинидде.

Дочерняя компания NDA выводит из эксплуатации единственный расположенный на суше в Великобритании ядерный реактор на площадке в национальном парке Сноудония.

В апреле Великобритания обязалась разработать новые источники энергии, в том числе поставлять современные атомные электростанции с помощью небольших модульных реакторов.