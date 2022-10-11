Таллин, , 13:22 — REGNUM Национальный театр оперы и балета «Эстония» в начале осеннего сезона удивил публику изменением в интерьере зала, закрыв расположенный над сценой известный советский лозунг на эстонском языке «Искусство принадлежит народу».

В зале Театра оперы и балета Cap.ru

Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV, напомнив, что лозунг был частью фрески на потолке, которую в 1947 году оформили местные художники Эвальд Окас, Ричард Сагритс и Эльмар Китс.

На фреске изображены сцены из жизни советских людей, моделями для художников были тогдашние деятели культуры Эстонской ССР.

Аргументируя решение, директор главного национального театра страны Отть Матен заявил, что лозунг принадлежит «кровавому диктатору» Владимиру Ленину. Он готов подумать и о ликвидации потолочной фрески, так как, по его словам, «на потолке у нас красные флаги, с которыми сейчас захватывают б. УССР, убивают людей».

Сообщается, что роспись на потолке и раньше становилась предметом споров, но в 2005 году ее отреставрировали.

Профессор кафедры искусствоведения и визуальной культуры Эстонской художественной академии Криста Кодрес выступила категорически против уничтожения фрески: «Я как искусствовед скажу: одна из проблем заключается в том, что здание является эстетически единым целым, включая весь декор».

Она добавила: «Конечно, я могу понять людей, которых раздражают пятиконечные звезды, серпы и молоты, но что касается росписи на потолке, то не знаю, насколько бы нам помогло, если бы мы все удалили, сломали, скрыли».