Москва, 11 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР. Лавров рассказал, что кадровые военные США и других стран НАТО воюют за ВСУ «на земле».

Министр также считает, что страны Запада должны осознать ответственность за спекуляции о ядерном оружии России.