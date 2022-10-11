Лавров: де-факто США участвуют в конфликте на территории б. УССР
Москва, 11 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
По его словам, де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на территории бывш. УССР. Лавров рассказал, что кадровые военные США и других стран НАТО воюют за ВСУ «на земле».
Министр также считает, что страны Запада должны осознать ответственность за спекуляции о ядерном оружии России.