Бухарест, 11 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Национальная налоговая администрация Румынии (ANAF) объявила о намерении продать с аукциона движимое и недвижимое имущество, принадлежащее экс-министру туризма Румынии Елене Удря, приговоренной к шести годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Об этом 11 октября сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

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Согласно официальной информации, речь идет о шести крупных земельных участках в столице страны Бухаресте, а также двух автомобилях представительского класса. Реализация лотов запланирована соответственно на 27 октября и 8 ноября текущего года.

Напомним, Удря была задержана полицией Болгарии 7 апреля 2022-го года при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к тюремному сроку, признав виновной в «отмывании» более 8 млн леев ($1,7 млн).

Сейчас экс-министр содержится в женской тюрьме на севере Румынии.