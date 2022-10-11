Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 11 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Приняв решение о пересчете бюллетеней на выборах президента Республики Сербской, Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины нарушила закон. Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа и кандидат в президенты Республики Сербской Милорад Додик 10 октября.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

В интервью телеканалу РТРС Додик сказал, что планирует подать иск против ЦИК БиГ из-за ее «политический мотивированных решений».

Напомним, что ранее ЦИК БиГ на внеочередном заседании приняла решение пересчитать голоса на выборах президента Республики Сербской якобы из-за нарушений и «математически нелогичных моментов».

На выборах президента Республики Сербской по предварительным данным ЦИК победил Милорад Додик. Тем не менее, оппозиция отказалась признать результаты выборов и потребовала пересчета голосов.