Бейрут, 11 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Ливана провело экстренное совещание, посвящённое вспышки заболеваемостью холерой в стране. Об этом 11 октября сообщает Al-Mayadeen.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По данным журналистов, заседание правительства, которое прошло 11 октября, возглавил исполняющий обязанности премьер-министра страны Наджиб Микати.

В ходе заседания представители министерства здравоохранения Ливана сообщили о том, что число заболевших холерой в стране достигло 18 человек. В ходе заседания, глава Ливанской медико-социальной ассоциации профессор Раиф Рида заявил, вспышка холеры связана с нехваткой чистой питьевоё воды.

«Загрязнение воды является основной причиной вспышки этих случаев. Число инфекций удвоится в ближайшие дни в результате отсутствия диагностики случаев и продолжающегося перемещения инфицированных людей, у которых отсутствуют симптомы заболевания», — заявил Раиф Рида.