Джакарта, , 13:06 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии признало, что за неделю в стране произошло рекордное число стихийных бедствий, сообщает CNN Indonesia.

Стихийные бедствия в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

Исполняющий обязанности руководителя центра данных о стихийных бедствиях, информации и коммуникаций Абдул Мухари заявил, что 3–9 октября 2022 года в 18 провинциях Индонезии произошло 70 стихийных бедствий, которые унесли 10 жизней, один человек числится пропавшим без вести, и 151 тысяча человек были эвакуированы.

Абдул Мухари заявил, что за неделю произошло 36 наводнений и 18 оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что мировая война с применением ядерного оружия может стать реальностью.

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